НОВИНИНа півострові Юкатан у Мексиці знайшли дерев'яне каное. Його вік, імовірно, становить понад 1000 років, і воно добре збереглося.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці знайшли каное мая періоду розквіту їхньої цивілізації
Давнє каное знайшли під час робіт, пов'язаних з будівництвом нової залізничної туристичної лінії "Потяг мая"
Фото ілюстративне: c.Xcaret
Про це йдеться в публікації ВВС.
Унікальну знахідку зробили археологи на півночі півострова поблизу руїн стародавнього міста Чичен-Іца, яке було політичним та культурним центром мая.
Давнє каное знайшли під час робіт, пов'язаних з будівництвом нової залізничної туристичної лінії "Потяг мая".
Каное виявили у прісноводному водоймищі - сеноті, воно було повністю занурене у воду, але чудово збереглося.
За даними Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), довжина каное - 1,6 м, ширина - 80 см. Імовірно, його використовували як ємність для води. Також його могли використовувати для зберігання підношень під час ритуальних церемоній.
Фахівці INAH кажуть, що це перше повністю збережене 1000-річне каное, яке знайшли на території, де відбувався розвиток цивілізації народів мая. За словами мексиканських вчених, точний вік каное та його тип їм допоможуть визначити колеги із Сорбонни.
Науковці також створять 3D-модель каное. За їхніми словами, це допоможе прискорити процес подальшого вивчення знахідки.
Поки каное датують приблизно 830-950 рр нашої ери, тобто воно, імовірно, належить до пізнього періоду розквіту цивілізації мая.
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31 10 2021 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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