У фамільному маєтку принцеси Діани знайшли артефакти неандертальців
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ancient Origins.
У фамільному маєтку покійної принцеси Діани Олторп на північний захід від центру Лондона археологи сподівалися знайти місце середньовічного селища, яке було полишено після руйнівної середньовічної чуми в 14 столітті.
Вони слідували припущенням покійного графа Спенсера, батька леді Діани, який вважав, що поселення знаходиться за 914 метрів на захід від будинку Олторп, побудованого в 1688 році.
Фото: Roger Michel / Institute for Digital Archaeology
Однак археологи раптово натрапили на оброблені частини морських черепашок з набагато більш старого табору неандертальців, вік якого становить щонайменше 40 тис. років. Такими чином виявлений табір можна вважати одним з найстаріших поселень, знайдених дотепер у Британії.
Фото: Roger Michel / Institute for Digital Archaeology
Неандертальці жили в Британії ще 400 тис. років тому. Існують археологічні докази, які показують, що в міру того, як льодовики поперемінно просувалися і відступали, між льодовиковими періодами, неандертальці повернулися до Британії приблизно 30 тис. - 50 тис. років тому.
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