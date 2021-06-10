На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски, яким понад 2,5 тисячі років

Про знахідку розповіли в історико-культурному заповіднику "Більськ", пише "Громадське".

Там зазначали, що вчені досліджували ґрунтовий могильник на горі. Такі прикраси там знайшли вперше.

Після опрацювання артефакти обіцяють показати публіці в експозиції музею Більського городища.

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Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

Керівником експедиції був старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Денис Гречко. У коментарі "Укрінформу" він розповів, що намистини виготовили близько 6 століття до нашої ери.

Що ж стосується інших даних щодо знахідки, то вони з’являться лише після детального їх вивчення фахівцями.