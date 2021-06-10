На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски, яким понад 2,5 тисячі років
Про знахідку розповіли в історико-культурному заповіднику "Більськ", пише "Громадське".
Там зазначали, що вчені досліджували ґрунтовий могильник на горі. Такі прикраси там знайшли вперше.
Після опрацювання артефакти обіцяють показати публіці в експозиції музею Більського городища.
На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски, яким понад 2,5 тисячі років
Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"
Керівником експедиції був старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Денис Гречко. У коментарі "Укрінформу" він розповів, що намистини виготовили близько 6 століття до нашої ери.
Що ж стосується інших даних щодо знахідки, то вони з’являться лише після детального їх вивчення фахівцями.
На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски, яким понад 2,5 тисячі років
Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"
Більське городище VІІІ - ІІІ століття до н. е. є унікальним археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільшим укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку.
Воно розташоване на височині в межиріччі річки Ворскли та правої притоки Псла річки Суха Грунь на межі Полтавської та Сумської областей.
Нагадаємо, що у Швеції картограф Томас Карлсон відповідно до завдання свого клубу зі спортивного орієнтування вивчав ліс і натрапив на скарб бронзової доби.амиста, браслети та шпильки: у Швеції випадково знайшли скарб, якому приблизно 2500 років
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