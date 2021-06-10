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На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски, яким понад 2,5 тисячі років

Вчені досліджували ґрунтовий могильник на горі. Такі прикраси там знайшли вперше
На Полтавщині під час досліджень на Барвінковій горі археологи розкопали унікальні амфороподібні скляні підвіски, датовані 6 століттям до нашої ери.
На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски, яким понад 2,5 тисячі років Фото: facebook.com

Про знахідку розповіли в історико-культурному заповіднику "Більськ", пише "Громадське". 

Там зазначали, що вчені досліджували ґрунтовий могильник на горі. Такі прикраси там знайшли вперше.

Після опрацювання артефакти обіцяють показати публіці в експозиції музею Більського городища.

На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски, яким понад 2,5 тисячі років

Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

Керівником експедиції був старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Денис Гречко. У коментарі "Укрінформу" він розповів, що намистини виготовили близько 6 століття до нашої ери.

Що ж стосується інших даних щодо знахідки, то вони з’являться лише після детального їх вивчення фахівцями.

На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски, яким понад 2,5 тисячі років

Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

Більське городище VІІІ - ІІІ століття до н. е. є унікальним археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільшим укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку.

Воно розташоване на височині в межиріччі річки Ворскли та правої притоки Псла річки Суха Грунь на межі Полтавської та Сумської областей. 

Нагадаємо, що у Швеції картограф Томас Карлсон відповідно до завдання свого клубу зі спортивного орієнтування вивчав ліс і натрапив на скарб бронзової доби.амиста, браслети та шпильки: у Швеції випадково знайшли скарб, якому приблизно 2500 років

 

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06 10 2021 16:16
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