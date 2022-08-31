Вчені розшифрували одну з найзагадковіших мов давнини

Допомогли археологам артефакти, здобуті не зовсім законним шляхом

Міжнародна група дослідників зуміла розшифрувати еламське лінійне письмо, яке використовувалося між 2300 і 1800 рр. до н.е. в Еламі - державі на південному заході сучасного Ірану.

Артефактів із цією писемністю налічується всього близько 40, причому деякі перебувають не в найкращому стані і розібрати напис на них складно, але групі французьких та іранських вчених це вдалося.

Археологи опублікували звіт, який містить аналіз текстів на восьми срібних кубках, в науковому журналі Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie.

Команда пише, що використовувала зразки іншої писемності, поширеної на Близькому Сході в той період, а також титули та імена відомих сучасним ученим мешканців Еламу.

На доказ своїх слів вони надали переклад напису на одному з кубків: "Пузур-Сушинак, цар Авана, Інсушінак [божество] любить його".

У майбутньому вчені обіцяли надати ще багато розшифровок, але їхня робота вже викликала низку етичних питань.

Вчений світ зацікавився походженням кубків, які стали матеріалом для дослідження. З’ясувалося, що сім із них перебували у американського колекціонера іранського походження Хушанга Махбубіана. Причому, на не зовсім законних підставах — жодних документів про право на вивезення старожитностей з території Ірану у власника не було.

Як кубки з’явилися у його колекції, також незрозуміло. Сам Махбубіан стверджує, що їх знайшов його батько під час розкопок в Ірані. Проте перевірити цю інформацію неможливо.

Сам колекціонер уже потрапляв у поле зору органів захисту правопорядку. У 80-х роках він найняв грабіжників, які мали вкрасти частину його колекції, щоб сам власник зміг отримати страховку. Злочинний задум розкрився і колекціонер був визнаний винним в організації злочину.

Цей факт викликає підозри щодо законності та етичності дослідження кубків, однак Махбубіан відкидає всі підозри. Колекціонер стверджує, що вони спричинені його іранським походженням.