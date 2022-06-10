CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кременчуці на Полтавщині на жінку наскочив леопард, якого вигулював власник тварини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Полтавщині леопард наскочив на жінку під час того як його вигулював власник
Фото: з відкритих джерел
Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, жінка не постраждала, але сильно перелякалась, передає УНН.
У поліції повідомили, що 5 жовтня до правоохоронців звернулася 38-річна мешканка Кременчука. Жінка повідомила, що на вулиці О. Древаля на неї наскочив леопард, якого вигулював власник тварини.
Заявниця не постраждала, але сильно перелякалась, додали у поліції.
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який вигулював у місті дику тварину. Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження.
Стосовно правопорушника складено адміністративні матеріали.
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06 10 2022 21:39 МЕДІА
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