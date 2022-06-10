На Полтавщині леопард наскочив на жінку під час того як його вигулював власник

У Кременчуці на Полтавщині на жінку наскочив леопард, якого вигулював власник тварини.

Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, жінка не постраждала, але сильно перелякалась, передає УНН.

У поліції повідомили, що 5 жовтня до правоохоронців звернулася 38-річна мешканка Кременчука. Жінка повідомила, що на вулиці О. Древаля на неї наскочив леопард, якого вигулював власник тварини.

Заявниця не постраждала, але сильно перелякалась, додали у поліції.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який вигулював у місті дику тварину. Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження.

Стосовно правопорушника складено адміністративні матеріали.