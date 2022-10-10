На Київщині під час обстрілів постраждав лев

Брецель - лев, який зараз перебуває тимчасово в Центр порятунку диких тварин. Під час сьогоднішньої атаки на Київ він дуже злякався гучних вибухів та, намагаючись врятуватись, побився об вольєр

Під час обстрілів Київщини травмований лев Брецель із "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals".

Про це у Фейсбуці повідомляє UAnimals.

"Брецель - лев, який зараз перебуває тимчасово в Центр порятунку диких тварин. Під час сьогоднішньої атаки на Київ він дуже злякався гучних вибухів та, намагаючись врятуватись, побився об вольєр", - йдеться у повідомленні.

Лева раніше врятували з зоопарку, де він сидів у маленькій клітці 1,5 на 2,5 м, через це має проблеми з психікою та зором.

Наталя Попова давно рятує диких тварин, які постраждали від жахливих умов утримання, дістали травми за різних обставин чи слугують безвідповідальним власникам засобом для збагачення або задоволення своїх примх.