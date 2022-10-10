CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час обстрілів Київщини травмований лев Брецель із "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині під час обстрілів постраждав лев
Брецель - лев, який зараз перебуває тимчасово в Центр порятунку диких тварин. Під час сьогоднішньої атаки на Київ він дуже злякався гучних вибухів та, намагаючись врятуватись, побився об вольєр
Фото: UAnimals
Про це у Фейсбуці повідомляє UAnimals.
"Брецель - лев, який зараз перебуває тимчасово в Центр порятунку диких тварин. Під час сьогоднішньої атаки на Київ він дуже злякався гучних вибухів та, намагаючись врятуватись, побився об вольєр", - йдеться у повідомленні.
Лева раніше врятували з зоопарку, де він сидів у маленькій клітці 1,5 на 2,5 м, через це має проблеми з психікою та зором.
Наталя Попова давно рятує диких тварин, які постраждали від жахливих умов утримання, дістали травми за різних обставин чи слугують безвідповідальним власникам засобом для збагачення або задоволення своїх примх.
Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська здійснили масовані обстріли території України.
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10 10 2022 20:46 МЕДІА
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