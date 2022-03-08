CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКерівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова облради Олександр Біленький і філія АТ "Укрпошта" оголосили конкурс на ескіз марки "Гадяцьке сафарі"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Полтавщина отримає власну поштову марку воєнного часу
Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, голова обласної ради Олександр Біленький і Полтавська філія АТ "Укрпошта" оголосили конкурс на ескіз поштової марки "Гадяцьке сафарі".
Про це Дмитро Лунін повідомив у Telegram.
"Конкурсні роботи мають продемонструвати потужну роль Полтавщини в захисті країни та зміцненні незалежності нашої держави. Ми запрошуємо всіх охочих, хто має креативні ідеї", - зазначається у дописі.
За словами Луніна, конкурсанти зможуть надсилати свої роботи на гугл-форму до 7 серпня включно.
Також окрім марок, Укрпошта планує випустити поштові конверти й картки.
"Поштова марка "Гадяцьке сафарі" для Полтавської області створюється за проєктом "Власна марка". Представимо й урочисто погасимо поштову марку разом з автором переможного ескізу", - пише готова Полтавської ОВА.
Як повідомляв iPress.ua, 28 липня стартував онлайн-продаж поштової марки "Доброго вечора, ми з України", її тираж становить 5 млн штук.
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03 08 2022 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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