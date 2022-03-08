Полтавщина отримає власну поштову марку воєнного часу

Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова облради Олександр Біленький і філія АТ "Укрпошта" оголосили конкурс на ескіз марки "Гадяцьке сафарі"

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, голова обласної ради Олександр Біленький і Полтавська філія АТ "Укрпошта" оголосили конкурс на ескіз поштової марки "Гадяцьке сафарі".

Про це Дмитро Лунін повідомив у Telegram

"Конкурсні роботи мають продемонструвати потужну роль Полтавщини в захисті країни та зміцненні незалежності нашої держави. Ми запрошуємо всіх охочих, хто має креативні ідеї", - зазначається у дописі.

За словами Луніна, конкурсанти зможуть надсилати свої роботи на гугл-форму до 7 серпня включно.

Також окрім марок, Укрпошта планує випустити поштові конверти й картки.

"Поштова марка "Гадяцьке сафарі" для Полтавської області створюється за проєктом "Власна марка". Представимо й урочисто погасимо поштову марку разом з автором переможного ескізу", - пише готова Полтавської ОВА.