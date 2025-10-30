У Києві прогримів вибух у відділенні "Укрпошти": є постраждалі

Постраждалі – співробітники пошти.

У Солом'янському районі Києва на пошті стався вибух, унаслідок якого постраждали п'ятеро людей.

Про це поінформувала в Telegram поліція столиці.

"За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти", – ідеться в повідомленні.