У Києві прогримів вибух у відділенні "Укрпошти": є постраждалі
30 жовтня 2025, 18:29
Фото: з вільних джерел
Постраждалі – співробітники пошти.
У Солом'янському районі Києва на пошті стався вибух, унаслідок якого постраждали п'ятеро людей.
Про це поінформувала в Telegram поліція столиці.
"За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти", – ідеться в повідомленні.
Медики надають постраждалим допомогу, зазначили правоохоронці.
Триває розслідування події.
Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що усіх п'ятьох постраждалих госпіталізували.
За його даними, вибух стався у підрозділі "Укрпошти". "Укрпошта" поки що не коментувала інцидент.