"Укрпошта" змінить процедуру виплат після авіаудару росіян по пенсіонерах на Донеччині

09 вересня 2025, 14:07
Фото: Mind.ua
Деталі нових заходів не розголошуються з міркувань безпеки
В "Укрпошті" відреагували на звірячий авіаційний удар росіян по пенсіонерах у Донецькій області вдень 9 вересня. Також там заявили про зміну порядку виплат пенсій у прифронтових районах.
 
Про це повідомив  генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
 
"Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. Мої співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні.
 
За словами Смілянського, під час удару постраждала начальниця одного з відділень "Укрпошти" Юлія. Її вчасно врятував водій, надавши першу допомогу. Жінку доставили до лікарні, і наразі її життю нічого не загрожує.
 
Гендиректор Укрпошти зазначив, що компанія від початку війни постійно вдосконалювала процедури безпеки.
 
"Ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати", - розповів Смілянський.
 
Після атаки керівництво домовилося з військовими адміністраціями змінити порядок виплат у прифронтовій зоні.
 
Деталі нових заходів не розголошуються з міркувань безпеки, але їхня мета - забезпечити баланс між захистом працівників та клієнтів і наданням базових послуг населенню.

 

