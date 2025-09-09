"Укрпошта" змінить процедуру виплат після авіаудару росіян по пенсіонерах на Донеччині

Деталі нових заходів не розголошуються з міркувань безпеки

В "Укрпошті" відреагували на звірячий авіаційний удар росіян по пенсіонерах у Донецькій області вдень 9 вересня. Також там заявили про зміну порядку виплат пенсій у прифронтових районах.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. Мої співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні.

За словами Смілянського, під час удару постраждала начальниця одного з відділень "Укрпошти" Юлія. Її вчасно врятував водій, надавши першу допомогу. Жінку доставили до лікарні, і наразі її життю нічого не загрожує.