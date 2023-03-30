Укрпошта і Пошта Естонії підписали угоду про співпрацю

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський і голова Пошти Естонії Март Мегі підписали угоду про співробітництво між компаніями.

Про це керівник Укрпошти Смілянський написав у своєму Telegram.

"Ця угода навіть поки має одну секретну частину, важливу для наших громадян, про яку, сподіваюсь, розповімо трохи згодом", – йдеться у повідомленні.

Також сторони підтвердили зниження тарифів між країнами, яке діє з січня 2023 року.

Візит Марта Мегі став першим візитом керівника інших пошт світу до України з початку повномасштабної війни.