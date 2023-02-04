Укрпошта видала 1 млн безкоштовних LED-ламп за 7 днів

Укрпошта за перший тиждень всеукраїнської програми енергоефективності замінила перший мільйон LED-ламп.

Про це заявила Укрпошта

Спільна програма ЄС та Уряду стартувала в обласних центрах та великих містах України. На початку було доставлено перші 4 млн ламп.

Кияни за тиждень обміняли понад 162 тис ламп, харків’яни – понад 80 тис, дніпряни – 88 тис, львів’яни – 69 тис.

Така кількість нових енергоощадних ламп була видано у відділеннях Укрпошти минулого тижня.

"Статистика, яку ми бачимо, - це переважно люди, які прийшли до відділень Укрпошти без попередньої реєстрації. Звичайно, за тиждень бажаючих обміняти лампи зголосилося більше: ті, хто зареєструвався в Дії, тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, дехто вже встиг прийти у відділення, а дехто отримає лампи на наступному тижні. До речі, районним центрам приготуватися: з наступного тижня обміняти лампи можна буде у відділеннях Укрпошти в усіх містах, а не лише в обласних центрах," - розказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Наступного тижня доступні будуть ще 6 млн лампочок, а до кінця місяця лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні.

Отже, на першому етапі громадяни України зможуть обміняти до 20 млн ламп.