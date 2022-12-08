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У Пісочині патрульні 5 годин полювали на левицю

В Харківській області патрульні намагалися зловити дику тварину, прогулювалась поміж дачних ділянок.
У Пісочині патрульні 5 годин полювали на левицю Фото: Харьков Life
Сьогодні 12 серпня на Харківщині 8-місячна африканська левиця Василина неспішно прогулювалась поміж дачних ділянок. Про подію повідомили очевидці, передаає "Харьков Life" у Телеграм.
 
З'ясувалось, що господарі тварини з початком війни виїхали за кордон, лишивши тоді ще двомісячне левеня на знайомих.
 
Жоден хижак не постраждав.
 
Зазначається, що заходи щодо відлову та забезпечення публічного порядку здійснювали не патрульні, а поліцейські офіцери громади Пісочинськох ТГ.
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12 08 2022 13:33
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