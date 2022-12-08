CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Харківській області патрульні намагалися зловити дику тварину, прогулювалась поміж дачних ділянок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пісочині патрульні 5 годин полювали на левицю
Фото: Харьков Life
Сьогодні 12 серпня на Харківщині 8-місячна африканська левиця Василина неспішно прогулювалась поміж дачних ділянок. Про подію повідомили очевидці, передаає "Харьков Life" у Телеграм.
З'ясувалось, що господарі тварини з початком війни виїхали за кордон, лишивши тоді ще двомісячне левеня на знайомих.
Жоден хижак не постраждав.
Зазначається, що заходи щодо відлову та забезпечення публічного порядку здійснювали не патрульні, а поліцейські офіцери громади Пісочинськох ТГ.
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