У китайському заповіднику зафіксували панду-альбіноса

На фото видно, що на тілі тварини відсутні чорні плями, а також у панди червоні очі

У природному заповіднику Веньчуань-Улун в китайській провінції Сичуань зафіксували панду-альбіноса.

Так, згідно з інформацією, панда потрапила на камери в середині квітня, повідомляє "Громадське".

На фото видно, що на тілі тварини відсутні чорні плями, а також у панди червоні очі. На думку дослідника Лі Чена, панді близько року або двох. Стать тварини невідома. Водночас, за словами дослідника, генетична мутація не сильно вплинула на життя тварини.

Чен також додав, що якщо у панди-альбіноса і звичайної панди з'явиться потомство, дитинчата все одно будуть чорно-білими. Однак у наступних поколінь може народитися альбінос, так як у них з'явиться відповідний ген.