CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ природному заповіднику Веньчуань-Улун в китайській провінції Сичуань зафіксували панду-альбіноса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У китайському заповіднику зафіксували панду-альбіноса
На фото видно, що на тілі тварини відсутні чорні плями, а також у панди червоні очі
Фото: News.cn
Так, згідно з інформацією, панда потрапила на камери в середині квітня, повідомляє "Громадське".
На фото видно, що на тілі тварини відсутні чорні плями, а також у панди червоні очі. На думку дослідника Лі Чена, панді близько року або двох. Стать тварини невідома. Водночас, за словами дослідника, генетична мутація не сильно вплинула на життя тварини.
Чен також додав, що якщо у панди-альбіноса і звичайної панди з'явиться потомство, дитинчата все одно будуть чорно-білими. Однак у наступних поколінь може народитися альбінос, так як у них з'явиться відповідний ген.
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