Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У китайському заповіднику зафіксували панду-альбіноса

На фото видно, що на тілі тварини відсутні чорні плями, а також у панди червоні очі
У природному заповіднику Веньчуань-Улун в китайській провінції Сичуань зафіксували панду-альбіноса.
У китайському заповіднику зафіксували панду-альбіноса Фото: News.cn

Так, згідно з інформацією, панда потрапила на камери в середині квітня, повідомляє "Громадське".

На фото видно, що на тілі тварини відсутні чорні плями, а також у панди червоні очі. На думку дослідника Лі Чена, панді близько року або двох. Стать тварини невідома. Водночас, за словами дослідника, генетична мутація не сильно вплинула на життя тварини.

Чен також додав, що якщо у панди-альбіноса і звичайної панди з'явиться потомство, дитинчата все одно будуть чорно-білими. Однак у наступних поколінь може народитися альбінос, так як у них з'явиться відповідний ген.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 05 2019 17:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.