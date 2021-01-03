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У Латвії відкрили перукарні, салони краси та дозволили фотосесії надворі

Також дозволили церемонії прощання на похоронах
У Латвії після тривалого локдауну дозволи відновити роботу перукарням та манікюрним салонам.
У Латвії відкрили перукарні, салони краси та дозволили фотосесії надворі Фото: gorod.lv

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

З 1 березня ці підприємці можуть відновити роботу з дотриманням низки заходів безпеки - провітрювання, дезінфекція, дистанція, маски. Водночас, надавати такі послуги вдома у клієнта заборонено

Дозволили роботу фотографів, якщо фотосесія відбувається надворі і на ній лише двоє людей - фотограф і клієнт

Також дозволили церемонії прощання на похоронах, за умови участі не більше 10 осіб та не більш ніж з двох домогосподарств (не враховуючи працівників супровідних служб).

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01 03 2021 13:56
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