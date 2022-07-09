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У лавах української армії воюють понад 30 тисяч жінок - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вперше озвучила, скільки жінок воюють у лавах ЗСУ.
У лавах української армії воюють понад 30 тисяч жінок - Маляр Фото: unian.ua

Про це вона сказала в інтерв'ю Маші Єфросініній.

"Жодної жінки на фронті примусово немає сьогодні. На передньому краї у нас близько 5 тисяч жінок зараз, а загалом у ЗСУ більш як 30 тисяч", - зазначила Маляр.

За її словами, усі ці жінки воюють в українській армії добровільно.

"Щоб було зрозуміло, багато це чи мало, це близько 15% з тієї кількості військових, які у нас є за законом, ми мобілізованих не враховуємо зараз. Тому що за законом це 215 тисяч, а мобілізованих уже сотні тисяч. Так от, щодо тієї кількості у нас десь 15% жінок. На тлі держав, які є членами НАТО на сьогодні, це дуже високий показник, один із найвищих", - заявила заступник міністра оборони.

Також Маляр розповіла, як чоловіки ставляться до жінок в армії.

"Для чоловіків найстрашніше, коли з жінкою у підрозділі на фронті щось трапляється - поранення чи, не дай Боже, загибель. Їм здається, що вони недодивилися. Командири розповідають, що вивести зі стану переживання чоловічий підрозділ після цього дуже складно", - зазначила заступник міністра оборони.

Раніше повідомлялось, що українських захисниць вперше планують забезпечити уніфікованою жіночою формою.

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07 09 2022 12:01
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