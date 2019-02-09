У "Лефортово" прийняли передачі для 32 українських політв'язнів

"Щойно з Вікторія Івлєва (Victoria Ivleva) провели операцію зі встановлення осіб громадян України, які перебувають у СІЗО "Лефортово". Принесли передачі. І їх прийняли, що вже саме собою є великою удачею"

У московському СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для 32 українських політв'язнів.

"Щойно з Вікторія Івлєва (Victoria Ivleva) провели операцію зі встановлення осіб громадян України, які перебувають у СІЗО "Лефортово". Принесли передачі. І їх прийняли, що вже саме собою є великою удачею", - повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Цимбалюка, передачі прийняли для 24 українських моряків і 8 політв'язнів.

"Серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. Всього 32 людини. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де Сенцов", - зазначив Цимбалюк.

Морякам і політв'язням передали сигарети, шоколад, горіхи, ковбасу і сир. "Ще російський пекар Діма приніс хліб, зроблений його власними руками", - додав журналіст.

Нагадаємо, останнім часом російські та українські ЗМІ активно обговорюють тему можливого обміну ув'язнених між Україною і Росією. 21 серпня російські ЗМІ також повідомляли про можливу видачу Україні п'ятьох політв'язнів, а в московському СІЗО "Лефортово" підтвердили, що політв'язні Балух, Карпюк, Клих, Кольченко і Сущенко перевезені до них. Також з'явилася інформація, що Сенцова теж перевезли в СІЗО Москви. Адвокат режисера цю інформацію не підтвердив. Однак мати Сенцова Людмила повідомила, що "Олег вперше за тривалий час не подзвонив їй", хоча раніше завжди зв'язувався з нею наприкінці місяця.

29 серпня з'явилася інформація, що в Кремлі наразі не готові офіційно повідомляти про процес обміну утримуваних осіб між Москвою і Києвом, але визнали, що "контакти на цю тему здійснюються".

Сьогодні помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що робота над обміном полонених між Україною та Росією триває, а також висловив сподівання, що обмін відбудеться найближчим часом.