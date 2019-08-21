У московському СІЗО підтвердили, що до них перевели п'ять українських політв’язнів

Ханов заявив, що політв’язня Павла Гриба до "Лефортово" не переводили

У СІЗО "Лефортово" у Москві офіційно підтвердили, що до них перевели п’ятьох українських політв’язнів — Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Романа Сущенка.

За словами Євгена Єнікеєва, правозахисника, про переведення йому сказав начальник відділу режиму та охорони СІЗО Олександр Ханов. Водночас якихось документів він не продемонстрував, повідомляє "Громадське".

Також Ханов заявив, що політв’язня Павла Гриба до "Лефортово" не переводили.

"Про Гриба вони чомусь сказали, що його немає. Вони у базі не перевіряли, це просто працівник (Ханов - ред.), який нас супроводжував, сказав, що його (Гриба - ред.) не пам’ятає і що його, швидше за все, немає", - розповів Єнікеєв.

Також у СІЗО сказали правозахисникам, що українські політв’язні відмовляються з будь-ким спілкуватися.

За даними "Меморіалу", 20 серпня в СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.

Раніше російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що не може знайти місце перебування українського політв'язня активіста Володимира Балуха, якого раніше вивезли з російської колонії №4 міста Торжок Тверської області.