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У лікарні Дніпра помер поранений у Широкиному військовий

Загиблий солдат - з смт Миропіль Житомирської області. У нього залишилися дружина і дитина
У лікарні помер військовослужбовець Збройних сил України, який був поранений у районі Широкиного Донецької області.
У лікарні Дніпра помер поранений у Широкиному військовий Фото: facebook.com

За словами головного лікаря КУ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова" Сергія Риженко, за життя бійця медики боролися три доби, але врятувати його не вдалося, інформує LB.ua.

"Він не просив про допомогу. Його поранення не сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Біля селища Широкине куля увійшла Дмитрові в лоб і вийшла через потилицю. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю, кома ІІІ. Лікарі Мечникова, сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, апарат ШВЛ. Операція неможлива. Три рази зупинялося серце. Реаніматологові вдавалося запускати. Вчора ввечері Дмитро помер", - написав Риженко.

Він уточнив, що загиблий - з смт Миропіль Житомирської області. У нього залишилися дружина і дитина.

Нагадаємо, 6 серпня, бойовики на Донбасі здійснили два провокаційних обстріли українських позицій, внаслідок чого вбито четверо військовослужбовців Збройних сил України.

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