CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ лікарні Запоріжжя померла Анастасія Ковальова - дівчина, яку 2 липня облив легкозаймистою рідиною і підпалив її хлопець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У лікарні Запоріжжя померла дівчина, яку з ревнощів підпалив її співмешканець
Справу перекваліфікували на "умисне вбивство"
Фото: mvs.gov.ua
"Попри надання медичної допомоги вчора, 10 липня, у лікарні померла Анастасія Ковальова, яку 02.07.2019 облив легкозаймистою рідиною і підпалив її хлопець", - повідомляє LB.ua.
Докладнішу інформацію про причини смерті потерпілої оприлюднять після отримання висновків судово-медичної експертизи.
"У зв'язку з цим, кваліфікацію кримінального злочину змінили "із замаху на вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю" на закінчений склад цього злочину. Тепер готують матеріали для відповідної зміни підозри", - повідомили в прокуратурі.
Обраний підозрюваному запобіжний захід залишається без змін.
Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік облив співмешканку займистою речовиною і підпалив.
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11 07 2019 18:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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