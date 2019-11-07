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У лікарні Запоріжжя померла дівчина, яку з ревнощів підпалив її співмешканець

Справу перекваліфікували на "умисне вбивство"
У лікарні Запоріжжя померла Анастасія Ковальова - дівчина, яку 2 липня облив легкозаймистою рідиною і підпалив її хлопець.
У лікарні Запоріжжя померла дівчина, яку з ревнощів підпалив її співмешканець Фото: mvs.gov.ua

"Попри надання медичної допомоги вчора, 10 липня, у лікарні померла Анастасія Ковальова, яку 02.07.2019 облив легкозаймистою рідиною і підпалив її хлопець", - повідомляє LB.ua.

Докладнішу інформацію про причини смерті потерпілої оприлюднять після отримання висновків судово-медичної експертизи.

"У зв'язку з цим, кваліфікацію кримінального злочину змінили "із замаху на вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю" на закінчений склад цього злочину. Тепер готують матеріали для відповідної зміни підозри", - повідомили в прокуратурі.

Обраний підозрюваному запобіжний захід залишається без змін.

Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік облив співмешканку займистою речовиною і підпалив.

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11 07 2019 18:12
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