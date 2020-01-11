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У Ліоні стріляли в православного священика, підозрюваного затримали

Священик після поранення вижив і на момент прибуття поліції був у свідомості
У французькому Ліоні надвечір 31 жовтня скоїли замах на священика православної церкви; поліція затримала ймовірного нападника.
У Ліоні стріляли в православного священика, підозрюваного затримали Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Напад стався надвечір 31 жовтня біля православної церкви у 7-му окрузі Ліону. Свідки описують нападника як чоловіка зростом близько 1 м 90 см у довгій темній куртці. Чоловік двічі вистрілив у священика, етнічного грека, коли той замикав двері церкви. 

Священик після поранення вижив і на момент прибуття поліції був у свідомості, але його життя під загрозою.

Прокуратура Ліону відкрила провадження за статтею "замах на вбивство".

Близько 20:30 відомство оголосило про затримання підозрюваного у нападі - чоловік за описом схожий на людину, яку бачили свідки. На момент затримання зброї у нього не знайшли, здійснюють перевірку щодо його причетності повідомив прокурор Ніколя Жаке. 

Мер Ліону Грегорі Дусе у коментарі ЗМІ сказав, що поки не віддають перевагу "жодній з версій" щодо того, чи був напад терактом, чи нападник мав інші мотиви. 

Метрополит православної церкви у Франції Еммануель Адамакіс розповів журналістам, що поранений священик невдовзі мав вирушити до Греції і там почати службу в іншому храмі. 

Нагадаємо, що раніше після теракту в Ніцці: затримали ймовірного спільника нападника

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01 11 2020 11:59
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