У Ліоні стріляли в православного священика, підозрюваного затримали
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Напад стався надвечір 31 жовтня біля православної церкви у 7-му окрузі Ліону. Свідки описують нападника як чоловіка зростом близько 1 м 90 см у довгій темній куртці. Чоловік двічі вистрілив у священика, етнічного грека, коли той замикав двері церкви.
Священик після поранення вижив і на момент прибуття поліції був у свідомості, але його життя під загрозою.
Прокуратура Ліону відкрила провадження за статтею "замах на вбивство".
Близько 20:30 відомство оголосило про затримання підозрюваного у нападі - чоловік за описом схожий на людину, яку бачили свідки. На момент затримання зброї у нього не знайшли, здійснюють перевірку щодо його причетності повідомив прокурор Ніколя Жаке.
Мер Ліону Грегорі Дусе у коментарі ЗМІ сказав, що поки не віддають перевагу "жодній з версій" щодо того, чи був напад терактом, чи нападник мав інші мотиви.
Метрополит православної церкви у Франції Еммануель Адамакіс розповів журналістам, що поранений священик невдовзі мав вирушити до Греції і там почати службу в іншому храмі.
Нагадаємо, що раніше після теракту в Ніцці: затримали ймовірного спільника нападника
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