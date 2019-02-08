У лісництві на Херсонщині пожежа площею понад п'ять гектарів До гасіння залучили 20 одиниць техніки та 62 особи з Головного управління ДСНС у Херсонській області

У Новозбурівському лісництві в Херсонській області сталася пожежа, рятувальникам вдалося локалізувати її на площі понад п'ять гектарів.

Фото: ДСНС

Лісники розповіли рятувальникам, що горить лісова підстилка у 14-му квадраті Збур’ївського лісництва, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. До гасіння залучили 20 одиниць техніки та 62 особи з Головного управління ДСНС у Херсонській області. Нагадаємо, у Сибіру в Росії горять близько трьох мільйонів гектарів лісу, внаслідок чого дим уже досягнув США і Канади.

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