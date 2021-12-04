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У літаках Boeing 737 MAX виявили нові проблеми

Виробник надіслав рекомендації клієнтам по перевірці заземлення компонента авіалайнерів, який забезпечує роботу електричної системи повітряного судна
У літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.
У літаках Boeing 737 MAX виявили нові проблеми Фото: Укрінформ
За даними компанії, проблеми з електриуою можуть виникнути не на всіх випущених літаках, а тільки на групі авіалайнерів, номери яких визначені. Вони були поставлені 16-ти авіакомпаніям, повідомляє "Економічна правда".
 
У зв'язку з цим виробник надіслав рекомендації клієнтам по перевірці заземлення компонента авіалайнерів, який забезпечує роботу електричної системи повітряного судна.
 
До виконання цієї перевірки авіакомпаніям рекомендували утриматися від подальших польотів. Boeing пообіцяв відправити необхідні інструкції операторам для усунення проблеми.

Нагадаємо, що минулого року поставки літаків Boeing обвалилися на 80%.
 
 
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12 04 2021 11:43
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