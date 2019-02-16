У літаках МАУ продаватимуть міцний алкоголь
Тепер пасажир може придбати в польоті червоне або біле вино, наливки зі Львова, горілку Nemiroff і Absolut, а також віскі і джин, повідомляє avianews.
Спиртні напої продаються в невеликих порційних ємностях - вино є в пляшечках до 200 мл за ціною від 5 до 6 євро, наливки, горілка, віскі і джин - в ємностях від 50 до 100 мл за ціною від 4 до 5 євро.
Фото: avianews.com
Крім цього, МАУ змінила рецепт чіабатти, використовуваної для приготування паніні, що подаються на борту, і додала новий сендвіч - з ростбіфом, корнішоном і гірчицею за 4 євро.
Фото: avianews.com
Асортимент гарячих страв, які можна замовити в польоті, розширився за рахунок пасти болоньєзе за 8 євро, яка доповнила в меню гарячий суп, лазанью, кускус і курку в кисло-солодкому соусі.
Фото: avianews.com
Також, українська авіакомпанія МАУ відмовляється виправити назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису та продовжуватиме використовувати зросійщений варіант Kiev.
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