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У "ЛНР" заявили про захоплення в полон українського військового

Представник "народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко стверджує, що захоплений військовий у складі "диверсійної групи" намагався пройти на непідконтрольну територію біля населеного пункту Золоте
У так званій "ЛНР" заявили про те, що захопили в полон одного українського військовослужбовця.
У "ЛНР" заявили про захоплення в полон українського військового

Представник "народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко стверджує, що захоплений військовий у складі "диверсійної групи" намагався пройти на непідконтрольну територію біля населеного пункту Золоте. За його словами, загалом в цій групі було 10 українських військових, повідомляє "Громадське".

Марочко розповів, що бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, через що "ДРГ" нібито відступила. Він додав, що внаслідок обстрілу один український військовий втратив орієнтацію і потрапив у полон бойовиків.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 лютого, російсько-окупаційні війська вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, у результаті троє військовослужбовців отримали поранення.

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26 02 2019 23:33
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