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У локомотивному депо "Миколаїв" згорів тепловоз

Робітники встигли відбуксирувати охоплений вогнем локомотив із приміщення депо
Увечері в неділю, 17 березня, на залізничній станції "Миколаїв" загорівся тепловоз. За словами очевидців, займання сталося в локомотивному депо.
У локомотивному депо "Миколаїв" згорів тепловоз Фото:"Новини Н"

Пожежа почалася, коли локомотив був у приміщенні депо, однак робітники зуміли відбуксирувати охоплений вогнем тепловоз на вулицю. До гасіння пожежі було залучено кілька пожежних автомобілів ДСНС, інформує LB.ua з посиланням на місцеве видання "Новоси Н".

За попередніми даними, причиною пожежі могла стати несправна електропроводка.

Інформації про загиблих і постраждалих під час пожежі на цей момент немає.

Нагадаємо, у Рівненській області під час руху загорівся потяг сполученням Сарни - Здолбунів. Всіх пасажирів негайно евакуювали, після цього подали вогнегасні засоби в осередок пожежі.

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18 03 2019 10:16
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