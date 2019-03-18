CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері в неділю, 17 березня, на залізничній станції "Миколаїв" загорівся тепловоз. За словами очевидців, займання сталося в локомотивному депо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У локомотивному депо "Миколаїв" згорів тепловоз
Робітники встигли відбуксирувати охоплений вогнем локомотив із приміщення депо
Фото:"Новини Н"
Пожежа почалася, коли локомотив був у приміщенні депо, однак робітники зуміли відбуксирувати охоплений вогнем тепловоз на вулицю. До гасіння пожежі було залучено кілька пожежних автомобілів ДСНС, інформує LB.ua з посиланням на місцеве видання "Новоси Н".
За попередніми даними, причиною пожежі могла стати несправна електропроводка.
Інформації про загиблих і постраждалих під час пожежі на цей момент немає.
Нагадаємо, у Рівненській області під час руху загорівся потяг сполученням Сарни - Здолбунів. Всіх пасажирів негайно евакуювали, після цього подали вогнегасні засоби в осередок пожежі.
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