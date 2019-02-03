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У лондонському аеропорту вісім пасажирів травмувалися під час екстреної посадки літака

Рейси в Станстеді було припинено приблизно на три години
Вісім людей дістали легкі поранення під час перерваного зльоту в лондонському аеропорту Станстед.
У лондонському аеропорту вісім пасажирів травмувалися під час екстреної посадки літака Фото: stanstedairport.com

Екіпаж вирішив екстрено перервати рейс до Відня через підозри про неполадки в двигуні й висадити пасажирів на злітно-посадковій смузі у вигляді запобіжного заходу, повідомляє "Лівий берег" з посиланням на AFP.

Інцидент стався в п'ятницю близько 20:00 за Гринвічем. Близько 23:00 аеропорт написав у Твітері, що злітно-посадкову смугу знову відкрито і вона цілком функціонує.

Станстед є четвертим за завантаженістю аеропортом Великої Британії. 

Нагадаємо,що у Міжнародному аеропорту "Київ" 27 лютого евакуювали пасажирів через анонімне повідомлення про замінування.

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02 03 2019 19:30
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