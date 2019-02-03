НОВИНИВісім людей дістали легкі поранення під час перерваного зльоту в лондонському аеропорту Станстед.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У лондонському аеропорту вісім пасажирів травмувалися під час екстреної посадки літака
Рейси в Станстеді було припинено приблизно на три години
Фото: stanstedairport.com
Екіпаж вирішив екстрено перервати рейс до Відня через підозри про неполадки в двигуні й висадити пасажирів на злітно-посадковій смузі у вигляді запобіжного заходу, повідомляє "Лівий берег" з посиланням на AFP.
Інцидент стався в п'ятницю близько 20:00 за Гринвічем. Близько 23:00 аеропорт написав у Твітері, що злітно-посадкову смугу знову відкрито і вона цілком функціонує.
Станстед є четвертим за завантаженістю аеропортом Великої Британії.
Нагадаємо,що у Міжнародному аеропорту "Київ" 27 лютого евакуювали пасажирів через анонімне повідомлення про замінування.
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02 03 2019 19:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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