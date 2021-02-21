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У Львівській області через отруєння чадним газом загинули три людини - ДСНС

Трагедія сталася у приватному будинку
У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули три людини, повідомила прес-служба Держслужби з НС.
У Львівській області через отруєння чадним газом загинули три людини - ДСНС Фото: з вільних джерел

Про цю подію повідомляється на офіційному сайті ДСНС.

"21 лютого в ДСНС надійшла інформація, що в с.Сусолів Самбірського району в приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинули 3 людини. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться в повідомленні.

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21 02 2021 15:55
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