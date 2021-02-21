CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули три людини, повідомила прес-служба Держслужби з НС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львівській області через отруєння чадним газом загинули три людини - ДСНС
Трагедія сталася у приватному будинку
Фото: з вільних джерел
Про цю подію повідомляється на офіційному сайті ДСНС.
"21 лютого в ДСНС надійшла інформація, що в с.Сусолів Самбірського району в приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинули 3 людини. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться в повідомленні.
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21 02 2021 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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