У Львівській області через отруєння чадним газом загинули три людини - ДСНС

У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули три людини, повідомила прес-служба Держслужби з НС.

Про цю подію повідомляється на офіційному сайті ДСНС.

"21 лютого в ДСНС надійшла інформація, що в с.Сусолів Самбірського району в приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинули 3 людини. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться в повідомленні.

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