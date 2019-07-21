Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львівській області мікроавтобус в'їхав у зупинку, загинула жінка

Двоє дівчаток 12 і 14 років потрапили в лікарню з травмами
На трасі Київ-Чоп у Львівській області мікроавтобус врізався в зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, а двоє її дочок отримали травми.
У Львівській області мікроавтобус в Фото:Нацполіція

Аварія сталася близько 6:50 у неділю в селі Козьова Сколівського району, повідомляє LB.ua.

Попередньо встановлено, що 19-річний водій мікроавтобуса "Рено Трафік" виїхав з проїжджої частини на автобусну зупинку, де збив 42-річну жінку та двох її дочок, 12 і 14 років. Усіх постраждалих відвезли в лікарню, але жінку врятувати не вдалося.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вирішується питання про затримання водія.

Нагадаємо, що в Австрії безпілотний автобус під час випробувань наїхав на пішохода.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2019 17:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.