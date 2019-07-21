У Львівській області мікроавтобус в'їхав у зупинку, загинула жінка

Двоє дівчаток 12 і 14 років потрапили в лікарню з травмами

На трасі Київ-Чоп у Львівській області мікроавтобус врізався в зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, а двоє її дочок отримали травми.

Аварія сталася близько 6:50 у неділю в селі Козьова Сколівського району, повідомляє LB.ua.

Попередньо встановлено, що 19-річний водій мікроавтобуса "Рено Трафік" виїхав з проїжджої частини на автобусну зупинку, де збив 42-річну жінку та двох її дочок, 12 і 14 років. Усіх постраждалих відвезли в лікарню, але жінку врятувати не вдалося.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вирішується питання про затримання водія.

Нагадаємо, що в Австрії безпілотний автобус під час випробувань наїхав на пішохода.