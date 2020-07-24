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У Львівській області запускають ще 46 приміських потягів

Пасажири зобов'язані під час подорожей використовувати засоби індивідуального захисту
"Укрзалізниця" відновлює курсування 46 приміських потягів у Львівській області. Перші з них вирушать у рейси вже від сьогодні, а решта на наступному тижні.
У Львівській області запускають ще 46 приміських потягів

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", передає РБК - Україна.

Зокрема, від сьогодні буде відновлено рух 11 потягів за такими маршрутами:

  • № 6109 Львів - Мостиська-2 (09:00-11:03);
  • № 6112 Мостиська-2 - Львів (16:42-19:05);
  • № 6437 Коломия - Івано-Франківськ (21:05-23:00);
  • № 6452 Коломия - Заліщики (08:30-11:38);
  • № 6451 Заліщики - Коломия (12:39-15:38);
  • № 6441 Коломия - Рахів (09:05-13:22);
  • № 6442 Рахів - Коломия (14:22-18:18);
  • № 6092 Львів - Здолбунів (10:08-14:31);
  • № 6093 Здолбунів - Львів (09:30-13:19);
  • № 6204 Тернопіль - Підволочиськ (09:19-10:35);
  • № 6207 Підволочиськ - Тернопіль (18:19-19:33).

Нагадаємо, що 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало.

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24 07 2020 12:20
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