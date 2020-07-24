У Львівській області запускають ще 46 приміських потягів Пасажири зобов'язані під час подорожей використовувати засоби індивідуального захисту

"Укрзалізниця" відновлює курсування 46 приміських потягів у Львівській області. Перші з них вирушать у рейси вже від сьогодні, а решта на наступному тижні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію