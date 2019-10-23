Поліція Львівської області проводить перевірку за фактом отруєння 12 студентів місцевого училища газом.

У львівському гуртожитку дванадцять студентів отруїлися газом із перцевого балончика про це повідомляють на сайті місцевої поліції, передає LB.ua.

Зазначають, що в Шевченківський відділ поліції близько 23:00 надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про те, що до медичного закладу доставлено 12 юнаків і дівчат віком 15-17 років, у яких діагностовано "отруєння в результаті токсичної дії невідомої речовини".

"Попередньо встановлено, що близько 21:30 одна зі студенток, мешканка гуртожитку, зайшла в кімнату свого знайомого, також студента, щоб забрати свій зарядний пристрій до телефону. В кімнаті вона побачила балончик яскравого кольору, вирішила, що це парфуми і розпорошили його. Насправді балончик містив газ подразнюючої дії "Перець-4". Як пояснив власник, балончик він купив кілька днів тому в інтернеті", - повідомили в поліції.

Усі постраждалі - мешканці гуртожитку при навчальному закладі.

"Чотирьох студентів після надання медичної допомоги лікарі відпустили, решта залишаються в лікарні. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що за фактом харчового отруєння семи студентів шаурмою в кіоску на вул. Борщагівській у Києві поліцейські порушили кримінальне провадження, а також опечатали на цій вулиці п'ять таких кіосків.