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У львівському гуртожитку дванадцять студентів отруїлися газом із перцевого балончика

Одна зі студенток випадково застосувала газ, прийнявши його за парфуми
Поліція Львівської області проводить перевірку за фактом отруєння 12 студентів місцевого училища газом.
У львівському гуртожитку дванадцять студентів отруїлися газом із перцевого балончика Фото з вільних джерел

У львівському гуртожитку дванадцять студентів отруїлися газом із перцевого балончика про це повідомляють на сайті місцевої поліції, передає LB.ua.

Зазначають, що в Шевченківський відділ поліції близько 23:00 надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про те, що до медичного закладу доставлено 12 юнаків і дівчат віком 15-17 років, у яких діагностовано "отруєння в результаті токсичної дії невідомої речовини".

"Попередньо встановлено, що близько 21:30 одна зі студенток, мешканка гуртожитку, зайшла в кімнату свого знайомого, також студента, щоб забрати свій зарядний пристрій до телефону. В кімнаті вона побачила балончик яскравого кольору, вирішила, що це парфуми і розпорошили його. Насправді балончик містив газ подразнюючої дії "Перець-4". Як пояснив власник, балончик він купив кілька днів тому в інтернеті", - повідомили в поліції.

Усі постраждалі - мешканці гуртожитку при навчальному закладі.

"Чотирьох студентів після надання медичної допомоги лікарі відпустили, решта залишаються в лікарні. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що за фактом харчового отруєння семи студентів шаурмою в кіоску на вул. Борщагівській у Києві поліцейські порушили кримінальне провадження, а також опечатали на цій вулиці п'ять таких кіосків.

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23 10 2019 12:00
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