У львівському ліцеї можуть встановити камери після випадків цькування

У випадку погодження всіх батьків у декількох навчальних класах встановлять камери спостереження - "з метою отримання інформації та безпеки учнів"

У львівському ліцеї міжнародних відносин імені Стуса можуть встановити камери спостереження у навчальних класах - причиною такого кроку стали випадки цькування, що призвели до суперечок між батьками, учнями та адміністрацією закладу.

Директор ліцею Михайло Заремба зазначив, що батьки одного з шестикласників звинувачують дітей класу в цькуванні свого сина, а викладачів та адміністрацію - у замовчуванні інформації. Директор вказує, що дитина вчиться у ліцеї з 5-го класу. Й нині від неї "страждає весь клас", повідомляє "Громадське".

"Це постійна нецензурна лексика, у якій навіть доросла людина не зорієнтується", - вказав Заремба.

Утім батько дитини, Олександр Балабай, розмістив пост на сторінці ЮНІСЕФ, у якому зазначив - що це саме його дитина зазнає булінгу.

"Адміністрація ліцею в гонитві за рейтингами або ігнорує звернення, або сприяє булінгу, долучаючи до конфлікту батьків та вчителів ліцею. У приватній бесіді директор ліцею неодноразово натякав, що хоче позбутися нашої дитини", - вказав Балабай.

Батько шестикласника також додав, що впродовж двох тижнів за поведінкою його сина спостерігав психолог - "сам психолог зазначив, що поведінка нашої дитини пов’язана із поганою дисципліною в класі та постійними провокаціями з боку учнів та вчителів".

Директор ліцею в коментарі "Громадському" заперечив, що натякав на бажання позбутися дитини та додав, що він не має повноважень самостійно виключити дитину зі школи.

Адміністрація нині ще з'ясовує усі обставини конфлікту та планує перемовини за участі батьків згаданого шестикласника та батьків інших дітей класу.

У випадку погодження всіх батьків у декількох навчальних класах встановлять камери спостереження - "з метою отримання інформації та безпеки учнів". Поки що йдеться про 2-3 камери, адже заклад не має фінансової змоги встановити в усіх класах.

Нагадаємо, що Міністерство освіти України спільно з експертами розробляє низку програм для підготовки і перепідготовки вчителів, щоб дати їм розуміння, що таке булінг і як йому запобігати.