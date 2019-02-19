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Міносвіти спільно з експертами розробляє для програму вчителів для протидії булінгу

"Це напрацювання програм, які були б запроваджені на рівні підготовки вчителів і перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації, які дозволяли б їм усвідомити, що має бути зроблено в навчальному процесі, щоб запобігти проявам булінгу"
Міністерство освіти України спільно з експертами розробляє низку програм для підготовки і перепідготовки вчителів, щоб дати їм розуміння, що таке булінг і як йому запобігати.
Міносвіти спільно з експертами розробляє для програму вчителів для протидії булінгу Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Микола Кулеба, уповноважений президента з прав дитини, інформує "Громадське".

"Це сьогодні робить спільно з експертами Міністерство освіти… Це напрацювання програм, які були б запроваджені на рівні підготовки вчителів і перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації, які дозволяли б їм усвідомити, що має бути зроблено в навчальному процесі, щоб запобігти проявам булінгу", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що Бориспільський районний суд Київської області вперше в історії України виніс рішення у справі про булінг.

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19 02 2019 21:40
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