CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство освіти України спільно з експертами розробляє низку програм для підготовки і перепідготовки вчителів, щоб дати їм розуміння, що таке булінг і як йому запобігати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міносвіти спільно з експертами розробляє для програму вчителів для протидії булінгу
"Це напрацювання програм, які були б запроваджені на рівні підготовки вчителів і перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації, які дозволяли б їм усвідомити, що має бути зроблено в навчальному процесі, щоб запобігти проявам булінгу"
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомив Микола Кулеба, уповноважений президента з прав дитини, інформує "Громадське".
"Це сьогодні робить спільно з експертами Міністерство освіти… Це напрацювання програм, які були б запроваджені на рівні підготовки вчителів і перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації, які дозволяли б їм усвідомити, що має бути зроблено в навчальному процесі, щоб запобігти проявам булінгу", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, що Бориспільський районний суд Київської області вперше в історії України виніс рішення у справі про булінг.
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19 02 2019 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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