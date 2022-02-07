В Україні розпочалась реєстрація електронних кабінетів для учнів 11-х класів
Про це повідомило Міністерство освіти і науки.
Кожен вступник має створити новий особистий кабінет: акаунти минулих років анульовані. Якщо абітурієнт має декілька сертифікатів ЗНО або Національного мультипредметного тестування (НМТ), то під час реєстрації достатньо вказати дані одного з них. Інформацію про інші сертифікати треба додати пізніше в електронному кабінеті.
Для реєстрації без сертифіката треба зазначити номер (без серії) документа, який посвідчує особу. Це має бути той документ, який вказали під час замовлення документа про освіту. Якщо ж абітурієнт має декілька різних документів про освіту, то реєструвати кабінет потрібно тільки на один із них і тільки на одну електронну адресу.
Шкарлет закликає не реєструвати кабінет у перші дні, оскільки реєстрація триватиме продовж усього часу подання заяв. Важливо спершу ознайомитись з інструкціями на сайті.
Міністр освіти закликав випускників, які мають право на пільгу, ще до початку подання заяв звернутися до найближчого закладу освіти з документами, які ці пільги підтверджують.
Фото: Державне підприємство "Інфоресурс"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Миколаєві масштабна пожежа – горить підприємство
- ВІДЕО Український борщ внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
- ФОТО У Києві хочуть запустити перше виробництво форми для жінок-військових