В Україні розпочалась реєстрація електронних кабінетів для учнів 11-х класів

Заяви можна буде подавати в онлайн-режимі з 29 липня.

В Україні відкрили реєстрацію електронних кабінетів для абітурієнтів 2022 року.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Кожен вступник має створити новий особистий кабінет: акаунти минулих років анульовані. Якщо абітурієнт має декілька сертифікатів ЗНО або Національного мультипредметного тестування (НМТ), то під час реєстрації достатньо вказати дані одного з них. Інформацію про інші сертифікати треба додати пізніше в електронному кабінеті.

Для реєстрації без сертифіката треба зазначити номер (без серії) документа, який посвідчує особу. Це має бути той документ, який вказали під час замовлення документа про освіту. Якщо ж абітурієнт має декілька різних документів про освіту, то реєструвати кабінет потрібно тільки на один із них і тільки на одну електронну адресу.

Шкарлет закликає не реєструвати кабінет у перші дні, оскільки реєстрація триватиме продовж усього часу подання заяв. Важливо спершу ознайомитись з інструкціями на сайті.

Міністр освіти закликав випускників, які мають право на пільгу, ще до початку подання заяв звернутися до найближчого закладу освіти з документами, які ці пільги підтверджують.

Фото: Державне підприємство "Інфоресурс"