У Польщі бракує вчителів, шукають серед українських освітян

У Польщі зіткнулися з проблемою браку вчителів у школах, де кількість учнів збільшилася через українських біженців.

Про це повідомляє польське видання Wroclaw.pl, передає УНН.

Зокрема, у вроцлавських школах навчається декілька тисяч дітей з України. Директори шкіл шукають українців на посади вчителя та помічника вчителя.

Вроцлав та ЮНІСЕФ розпочали проєкт, метою якого є збір інформації про осіб, які мають право навчати у школі.

Охочі можуть заповнити анкету , після цього її вивчать директори шкіл. Якщо дані зацікавлять потенційного роботодавця, то він запросить людину на співбесіду.

"Внаслідок російської агресії до Вроцлава приїхало декілька десятків тисяч українців. Серед них є діти, які розпочали навчання у вроцлавських школах. Дуже часто виникають складнощі, з якими важко впоратися як учням, так і школам. У зв’язку з тим виникла потреба (і бажання) працевлаштування осіб з України", – ідеться у повідомленні.