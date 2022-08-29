CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Польщі зіткнулися з проблемою браку вчителів у школах, де кількість учнів збільшилася через українських біженців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі бракує вчителів, шукають серед українських освітян
Анна Дудич. Фото:globalteacherprize.org
Про це повідомляє польське видання Wroclaw.pl, передає УНН.
Зокрема, у вроцлавських школах навчається декілька тисяч дітей з України. Директори шкіл шукають українців на посади вчителя та помічника вчителя.
Вроцлав та ЮНІСЕФ розпочали проєкт, метою якого є збір інформації про осіб, які мають право навчати у школі.
Охочі можуть заповнити анкету, після цього її вивчать директори шкіл. Якщо дані зацікавлять потенційного роботодавця, то він запросить людину на співбесіду.
"Внаслідок російської агресії до Вроцлава приїхало декілька десятків тисяч українців. Серед них є діти, які розпочали навчання у вроцлавських школах. Дуже часто виникають складнощі, з якими важко впоратися як учням, так і школам. У зв’язку з тим виникла потреба (і бажання) працевлаштування осіб з України", – ідеться у повідомленні.
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29 08 2022 11:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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