CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові в неділю, 7 липня, відбувся напад на інкасаторський автомобіль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові пограбували інкасаторів на понад 300 тис. гривень
Зловмисники напали на автомобіль, коли той зупинився на світлофорі
Фото: dt.ua
Попередньо встановлено, що зловмисники вибили в інкасаторському автомобілі скло, коли той зупинився на світлофорі. Один з нападників розпорошив водієві в обличчя невідому речовину, після чого забрав з автомобіля сумку з грошима, повідомляє LB.ua.
За попередньою інформацією сума збитку перевищує 300 тис. гривень. Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, що харківські поліцейські затримали банду, яка останні сім років нападала на інкасаторів.
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07 07 2019 15:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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