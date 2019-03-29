У Львові супермаркети на один день відмовляться від поліетиленових пакетів

Буде доступне альтернативне пакування, наприклад, пакети з паперу чи багаторазові сумки

У Львові 9 квітня у торговельних мережах міста відмовляться від поліетиленових пакетів у рамках кампанії "Без поліетилену"

Пластикових пакетиків не буде і на касах, і в інших відділах магазинів, повідомляє Tvoemisto

"Час активного використання поліетиленового пакету – 20-30 хвилин, а шкоду довкіллю він завдає впродовж сотень років. Тому ми починаємо велику просвітницьку кампанію, щоб до кінця року плавно відмовитись від поліетилену", – коментує заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

До акції вже долучились як великі мережі та гіпермаркети, так і невеликі магазини. Низка компаній також хоче відмовитись від пластикового посуду в кулінарії.

Кампанія "Без поліетилену" триватиме три місяці до 3 липня – це Всесвітній день відмови від поліетилену. Протягом цього періоду у Львові будуть відбуватися заходи, які мають стимулювати людей відмовлятись від поліетилену. Ініціаторами кампанії є рух Zero Waste Львів.

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міськради у п'ятницю, 9 листопада, обмежив використання поліетилену в торгових мережах міста.

Славська об'єднана територіальна громада Львівської області заборонила використання поліетиленових пакетів.