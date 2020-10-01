У Львові в ДТП загинула трирічна дитина без автокрісла
"Під час візуального огляду легкового автомобіля поліцейські встановили, що дитину перевозили без спеціального автокрісла. Маленька пасажирка, зі слів очевидців, сиділа на колінах мами", - повідомили в патрульній поліції Львівської області, передає LB.ua.
Ще троє пасажирів і водій Passat отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.
За фактом аварії розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.
В жовтні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про введення штрафів за перевезення дітей без автокрісла.
Правила дорожнього руху в Україні забороняють перевозити дітей зростом менш ніж 145 см або віком до 12 років без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. Також не можна перевозити дітей молодших за 16 років у кузові будь-якого вантажного автомобіля, а організовані групи дітей дозволяється перевозити тільки в світлий час доби.
Нагадаємо, що у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з автомобілем Hyndai, в якій постраждали двоє людей. Найсильніші ушкодження отримав водій, який не пристебнув пасок безпеки, - він вилетів через лобове скло.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків