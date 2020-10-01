У Львові в ДТП загинула трирічна дитина без автокрісла

У четвер, 9 січня, у Львові на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери зіткнулися автомобіль Volkswagen Transporter і Volkswagen Passat. У результаті події загинула трирічна дитина, яка їхала в легковику на задньому сидінні.

"Під час візуального огляду легкового автомобіля поліцейські встановили, що дитину перевозили без спеціального автокрісла. Маленька пасажирка, зі слів очевидців, сиділа на колінах мами", - повідомили в патрульній поліції Львівської області, передає LB.ua.

Ще троє пасажирів і водій Passat отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

За фактом аварії розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

В жовтні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про введення штрафів за перевезення дітей без автокрісла.

Правила дорожнього руху в Україні забороняють перевозити дітей зростом менш ніж 145 см або віком до 12 років без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. Також не можна перевозити дітей молодших за 16 років у кузові будь-якого вантажного автомобіля, а організовані групи дітей дозволяється перевозити тільки в світлий час доби.

Нагадаємо, що у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з автомобілем Hyndai, в якій постраждали двоє людей. Найсильніші ушкодження отримав водій, який не пристебнув пасок безпеки, - він вилетів через лобове скло.