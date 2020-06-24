У Львові відкрили ресторани та спортклуби Власників закладів зобов'язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників

Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних та фітнес-клубів.

Фото: blog.cafeteria.ru

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