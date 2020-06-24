ЗДОРОВ'Я НОВИНИМіська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних та фітнес-клубів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові відкрили ресторани та спортклуби
Власників закладів зобов'язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників
Фото: blog.cafeteria.ru
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий, передає РБК - Україна.
Дозволили роботу кафе та ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.
Аналогічно до Києва у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.
"Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу" - додав Садовий.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 24 червня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.
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