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У Львові відкрили ресторани та спортклуби

Власників закладів зобов'язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників
Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних та фітнес-клубів.
У Львові відкрили ресторани та спортклуби Фото: blog.cafeteria.ru

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий, передає РБК - Україна.

Дозволили роботу кафе та ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.

Аналогічно до Києва у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

"Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу" - додав Садовий.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 24 червня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.

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24 06 2020 14:00
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