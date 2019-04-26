У Львові вперше демонтували незаконну багатоповерхівку

25 квітня у Львові закінчили демонтувати будинок, побудований з порушеннями.

Роботи з демонтажу семиповерхового будинку по вулиці Личаківській, 259 тривали більш ніж місяць і на сьогоднішні завершені. Залишилося тільки прибрати будівельне сміття, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Відзначають, що для демонтажу використовували великогабаритну 26-тонну техніку.

Фото: city-adm.lviv.ua

Спочатку зносили дах, потім проводили руйнування несучих будівельних конструкцій, далі будинок зносили секціями. Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження.



Фото: city-adm.lviv.ua