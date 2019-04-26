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У Львові вперше демонтували незаконну багатоповерхівку

Для демонтажу використовували великогабаритну 26-тонну техніку
25 квітня у Львові закінчили демонтувати будинок, побудований з порушеннями.
У Львові вперше демонтували незаконну багатоповерхівку Фото: city-adm.lviv.ua

Роботи з демонтажу семиповерхового будинку по вулиці Личаківській, 259 тривали більш ніж місяць і на сьогоднішні завершені. Залишилося тільки прибрати будівельне сміття, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Відзначають, що для демонтажу використовували великогабаритну 26-тонну техніку.


Фото: city-adm.lviv.ua

Спочатку зносили дах, потім проводили руйнування несучих будівельних конструкцій, далі будинок зносили секціями. Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження.


Фото: city-adm.lviv.ua

Цей будинок будувала фірма місцевого бізнесмена Богдана Копитка ТОВ "Лідер Моноліт" без необхідної дозвільної документації ще чотири роки тому.

Наприкінці 2018 року апеляційний суд прийняв рішення про знесення будівлі. Для цих цілей з міського бюджету було виділено понад 3 млн гривень, які виконавча служба тепер повинна стягнути із забудовника.

 

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26 04 2019 13:08
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