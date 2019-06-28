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У Львові загорілося локомотивне депо біля вокзалу, - ФОТО

Депо розміщене за будівлею головного залізничного вокзалу. Про постраждалих не повідомляється
У Львові близько 17 години п'ятниці виникла пожежа на вулиці Талліннській, 1, де розташоване локомотивне депо ТЧ-1 Львів-Захід.
У Львові загорілося локомотивне депо біля вокзалу, - ФОТО Фото: facebook.com/groups/varta1.official

Воно розміщене за будівлею головного залізничного вокзалу, повідомляє місцеве видання tvoemisto.tv з посиланням на Головне управління ДСНС у Львівській області.

Причина займання наразі не відома. Про постраждалих не повідомляється.   


Фото: facebook.com/groups/varta1.official


Фото: facebook.com/groups/varta1.official


Фото: facebook.com/groups/varta1.official

Нагадаємо, що 22 червня під Дніпром на ходу загорілася електричка.

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28 06 2019 20:47
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