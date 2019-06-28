CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові близько 17 години п'ятниці виникла пожежа на вулиці Талліннській, 1, де розташоване локомотивне депо ТЧ-1 Львів-Захід.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові загорілося локомотивне депо біля вокзалу, - ФОТО
Депо розміщене за будівлею головного залізничного вокзалу. Про постраждалих не повідомляється
Фото: facebook.com/groups/varta1.official
Воно розміщене за будівлею головного залізничного вокзалу, повідомляє місцеве видання tvoemisto.tv з посиланням на Головне управління ДСНС у Львівській області.
Причина займання наразі не відома. Про постраждалих не повідомляється.
Фото: facebook.com/groups/varta1.official
Фото: facebook.com/groups/varta1.official
Фото: facebook.com/groups/varta1.official
Нагадаємо, що 22 червня під Дніпром на ходу загорілася електричка.
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