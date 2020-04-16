У Львові закривають усі продуктові ринки

У Львові прийняли рішення про посилення карантинних заходів, зокрема будуть закриті всі продуктові ринки на території міста.

Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з поширенням коронавіруса в Telegram, передає РБК - Україна.

Відповідне рішення 16 квітня прийняла Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"На виконання рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС, заборонити діяльність всіх продуктових ринків на території Львова з завтрашнього дня (припинити діяльність сьогодні до кінця дня)", - йдеться у рішенні комісії.

Також комісія дозволила проводити індивідуальні тренування спортсменів штатних національних збірних команд, при наявності засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.