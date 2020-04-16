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У Львові закривають усі продуктові ринки

Діяльність ринків повинна бути припинено до кінця сьогоднішнього дня
У Львові прийняли рішення про посилення карантинних заходів, зокрема будуть закриті всі продуктові ринки на території міста.
У Львові закривають усі продуктові ринки РБК - Україна

Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з поширенням коронавіруса в Telegram, передає РБК - Україна.

Відповідне рішення 16 квітня прийняла Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"На виконання рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС, заборонити діяльність всіх продуктових ринків на території Львова з завтрашнього дня (припинити діяльність сьогодні до кінця дня)", - йдеться у рішенні комісії.

Також комісія дозволила проводити індивідуальні тренування спортсменів штатних національних збірних команд, при наявності засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

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16 04 2020 15:50
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