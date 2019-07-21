У Львові жінка вкинула десять бюлетенів, урну опечатали

"Виборець самостійно взяла десять бюлетенів мажоритарного списку і вкинула десять бюлетенів у скриньку для голосування. Скриньку опломбували, і зараз в неї не кидають бюлетені

На виборчій дільниці на вулиці Симоненка у Львові одній людині видали одразу 10 бюлетенів — жінка заповнила всі та вкинула в урну.

"Через неуважність та відсутність досвіду у членів ДВК, які видавали виборчі бюлетені, жінка отримала на руки десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі (для зручності члени комісії погрупували бюлетені по десять штук), заповнила їх та вкинула у скриньку. Виборчу скриньку, куди була вкинута пачка з 10 бюлетенів, було опечатано, хоч і з певним запізненням", – повідомили у комітеті, інформує "Громадське".

Водноча голова дільничної комісії Валентина Матвєєва, де трапився інцидент, у коментарі Громадського заявила, що жінка, яка прийшла голосувати, сама взяла бюлетені зі столу.

"Виборець самостійно взяла десять бюлетенів мажоритарного списку і вкинула десять бюлетенів у скриньку для голосування. Скриньку опломбували, і зараз в неї не кидають бюлетені. Це була дівчина 1995 року народження", - розповіла вона.

Правоохоронці опитали дівчину та голову комісії.