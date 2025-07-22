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ПОЛІТИКА

У липні росія втратить понад третину енергетичних доходів у річному вимірі – Reuters

22 липня 2025, 21:16
У липні росія втратить понад третину енергетичних доходів у річному вимірі – Reuters
Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету.

У липні доходи росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з підрахунками видання, доходи рф від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів (8,66 млрд доларів) через здешевлення нафти.

Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.

Reuters зазначає, що середня ціна російської нафти в рублевому еквіваленті залишається нижчою за цільовий рівень, закладений у федеральний бюджет на 2025 рік.

Крім того, за період із січня до липня сукупні нафтогазові доходи росії можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним відрізком 2024 року і скласти близько 5,4 трлн рублів (близько 68,95 млрд доларів).

Нагадаємо, сенатор Грем пригрозив путіну значними наслідками, якщо він не виконає умови Трампа.

За словами сенатора, Трамп втомився від "гри путіна" і готовий діяти рішуче. Він також попередив ключових покупців російської нафти — Китай, Індію та Бразилію — про можливі економічні наслідки.

газСШАвійнасанкціїДональд Трампнафта рф

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