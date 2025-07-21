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ПОЛІТИКА

Сенатор Грем пригрозив путіну значними наслідками, якщо він не виконає умови Трампа

21 липня 2025, 10:31
Сенатор Грем пригрозив путіну значними наслідками, якщо він не виконає умови Трампа
Грем підкреслив, що "Трамп втомився від цієї гри" і порадив путіну скоріше погоджуватися на переговори.

Диктатору росії владіміру путіну краще якнайшвидше сісти за стіл переговорів, інакше він зіткнеться з жорсткою відповіддю з боку президента США Дональда Трампа.

Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі Fox News.

"путін, твоя черга наближається. Дональд Трамп — це Скотті Шеффлер американської політики та зовнішньої дипломатії, і він збирається як слід надерти тобі зад", — заявив Грем, порівнявши президента США з одним із найуспішніших гольфістів світу.

За словами сенатора, Трамп втомився від "гри путіна" і готовий діяти рішуче. Він також попередив ключових покупців російської нафти — Китай, Індію та Бразилію — про можливі економічні наслідки.

"Ось що я сказав би Китаю, Індії та Бразилії: якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту, ми обкладемо вас жорсткими тарифами і розчавимо вашу економіку", — наголосив Грем.

Ультиматум Трампа путіну

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп поставив путіну ультиматум — 50 днів на припинення військових дій проти України. В іншому випадку Вашингтон запровадить новий пакет жорстких санкцій проти росії, а також проти країн, що продовжують купувати її нафту.

війнаВладімір ПутінсанкціїДональд ТрампЛіндсі Грем

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