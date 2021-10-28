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У листопаді Україна імпортує 562 тисячі тонн вугілля - Міненерго

За жовтень Україна імпортувала 216,5 тис. тонн вугілля, зокрема, державна Центренерго - 30,1 тис. тонн.
У листопаді українські енергокомпанії планують імпортувати 562 тис. тонн вугілля.
У листопаді Україна імпортує 562 тисячі тонн вугілля - Міненерго Фото: afp.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Згідно з інформацією, наданою компаніями теплової генерації, у листопаді планується імпортувати 562 тис. тонн вугілля, з яких близько 200 тис. тонн - державна компанія "Центренерго", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за жовтень Україна імпортувала 216,5 тис. тонн вугілля, зокрема, державна Центренерго - 30,1 тис. тонн.

Як повідомлялося,на ранок 25 жовтня 2021 року запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ) становили 701,3 тис. тонн, що на 6,9% менше порівняно із запасами на 18 жовтня.

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28 10 2021 16:56
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