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У Литві частина українських ФОП може уникнути подвійного оподаткування

Частина українських підприємців, які перебувають у Литві після початку повномасштабної війни, будуть звільнятися від подвійного оподаткування.
У Литві частина українських ФОП може уникнути подвійного оподаткування Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Державна податкова служба Литви.

Для українських ФОП за кордоном діють правила, згідно з якими у разі тривалого перебування на території однієї країни, вона може вважати їх своїми резидентами. Таким чином підприємці з України будуть зобов'язані сплачувати податки і за кордоном, і на батьківщині.

Державна податкова служба Литви зробила винятки для частини українських ФОП, які проживають тривалий час у Литві.

Фізичні особи-резиденти України, які зареєстровані на батьківщині підприємцями, можуть не сплачувати податки в Литві за двох умов:

  • вони прибули до Литви після 24 лютого 2022 року;
  • продовжують здійснювати діяльність за контрактами, укладеними з клієнтами в Україні ще до переїзду в Литву - тобто не укладають ніяких нових контрактів, перебуваючи в Литві.

"Литва не розглядає таких фізичних осіб як своїх податкових резидентів, не вимагає від них реєстрації підприємцями в Литві, сплати податку від діяльності та подання декларації, але тільки в разі виконання цих вимог", - зазначають у Державній податковій службі Литви.

Раніше повідомлялось, що в Україні дозволили необмежену кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю.

 

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12 09 2022 19:51
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