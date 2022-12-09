В Україні дозволили необмежену кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю
Зміни до законодавства ухвалив Кабінет Міністрів, повідомляє Міністерство соціальної політики.
Також уряд збільшив до 7 робочих днів термін, у який супровідники мають звернутися до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.
Нагадаємо, люди з інвалідністю мають право перетинати кордон під час воєнного стану.
Для цього потрібно надати один із таких документів:
- довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);
- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
- довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Раніше у ДПСУ пояснювали, чи можна виїхати з України, маючи іноземні документи про інвалідність.
Також у відомстві дали роз'яснення щодо виїзду за кордон жінок, які є військовозобов'язаними, а також тих, хто має стати на облік.
Раніше повідомлялось, що Кабмін відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну.
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