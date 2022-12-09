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Уряд відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну

Кабмін відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну.
Уряд відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну Фото: wikimapia.org

Про це повідомляєпрес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що уряд додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним, зберігання пального до списку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на засадах декларування.

До списку таких бізнесів внесено:

  • діяльність у сфері виробництва та торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом.
  • діяльність у сфері виробництва та торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.
  • діяльність з виробництва, торгівлі та зберігання пального.

Тепер усі ці види діяльності можуть проводитися лише на підставі ліцензії.

Зазначається, що такий крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, запобігатиме можливим зловживанням у сфері обігу товарів.

За словами першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, з початку війни на декларативний принцип було переведено понад 500 дозвільних процедур. Планується зменшити кількість видів дозвільних документів до п'яти.

Раніше повідомлялось, що на звільнених територіях Харківщини почнуть виплачувати пенсії.

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12 09 2022 16:38
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