Уряд відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну

Кабмін відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну.

Про це повідомляєпрес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що уряд додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним, зберігання пального до списку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на засадах декларування.

До списку таких бізнесів внесено:

діяльність у сфері виробництва та торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом.

діяльність у сфері виробництва та торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

діяльність з виробництва, торгівлі та зберігання пального.

Тепер усі ці види діяльності можуть проводитися лише на підставі ліцензії.

Зазначається, що такий крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, запобігатиме можливим зловживанням у сфері обігу товарів.

За словами першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, з початку війни на декларативний принцип було переведено понад 500 дозвільних процедур. Планується зменшити кількість видів дозвільних документів до п'яти.

Раніше повідомлялось, що на звільнених територіях Харківщини почнуть виплачувати пенсії.