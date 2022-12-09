Уряд відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну
Про це повідомляєпрес-служба Мінекономіки.
Зазначається, що уряд додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним, зберігання пального до списку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на засадах декларування.
До списку таких бізнесів внесено:
- діяльність у сфері виробництва та торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом.
- діяльність у сфері виробництва та торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.
- діяльність з виробництва, торгівлі та зберігання пального.
Тепер усі ці види діяльності можуть проводитися лише на підставі ліцензії.
Зазначається, що такий крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, запобігатиме можливим зловживанням у сфері обігу товарів.
За словами першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, з початку війни на декларативний принцип було переведено понад 500 дозвільних процедур. Планується зменшити кількість видів дозвільних документів до п'яти.
Раніше повідомлялось, що на звільнених територіях Харківщини почнуть виплачувати пенсії.
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