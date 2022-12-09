На звільнених територіях Харківщини почнуть виплачувати пенсії
На деокупованих територіях Харківської області пенсії буде виплачено невідкладно.
Про це заявляє міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Укрпошта" готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій жителям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення було ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що пересувні відділення розвозити пенсії із понеділка-вівторка.
"На етапі вирішення перебуває питання про тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але й їх найближчим часом буде усунено. Пенсії отримають усі", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.
Нагадаємо, що російські окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах Херсонської області і тікають від контрнаступу Збройних сил України на Харківському напрямку.
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