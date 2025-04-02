У Литві не знайшли ознак диверсії в аварії вантажного літака над Вільнюсом
Слідство не виявило ознак диверсії у катастрофі вантажного літака над Вільнюсом в листопаді 2024 року.
Про це повідомляє литовський мовник LRT.
Міністр юстиції Рімантас Моцкус та експерти оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи над Вільнюсом вантажного літака Boeing 737-400 SF 25 листопада 2024 року через яку загинув один з пілотів.
"Головний меседж полягає у тому, що не виявлено жодних ознак незаконного втручання чи тероризму", – сказав міністр.
Висновок розслідування охоплює деталі польоту, інформацію про пілотів, літак, знахідки на місці аварії, метеорологічні умови.
Восени 2024 року літак компанії DHL впав на будинок у Литві.
Тоді стало відомо про одну загиблу людину.