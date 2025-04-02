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У Литві не знайшли ознак диверсії в аварії вантажного літака над Вільнюсом

02 квітня 2025, 17:05
У Литві не знайшли ознак диверсії в аварії вантажного літака над Вільнюсом
Фото: news.mail.ru
Катастрофа сталась 25 листопада 2024 року через яку загинув один з пілотів.

Слідство не виявило ознак диверсії у катастрофі вантажного літака над Вільнюсом в листопаді 2024 року. 

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Міністр юстиції Рімантас Моцкус та експерти оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи над Вільнюсом вантажного літака Boeing 737-400 SF 25 листопада 2024 року через яку загинув один з пілотів.

"Головний меседж полягає у тому, що не виявлено жодних ознак незаконного втручання чи тероризму", – сказав міністр.  

Висновок розслідування охоплює деталі польоту, інформацію про пілотів, літак, знахідки на місці аварії, метеорологічні умови.

Восени 2024 року літак компанії DHL впав на будинок у Литві.

Тоді стало відомо про одну загиблу людину.

 

Литваавіатроща

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